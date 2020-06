Hơn 140 golfer tham dự giải golf báo chí lần 1 - 2020

Hơn 140 golfer đã đăng ký tham gia tranh tài, ngoài lực lượng báo chí còn có lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, các đối tác của Công ty CP Báo Thanh Niên nói riêng và Báo Thanh Niên nói chung; cũng như các đại sứ thương hiệu và nhiều thành viên đến từ các CLB golf. Giải sẽ được chia thành 3 bảng: A, B, C (nam) theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Bảng A (HDC 0 - 15); Bảng B (HDC 16 - 23); Bảng C (HDC > 24). Ngoài ra, còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin & Longest Drive.

Ông Cao Minh Hiển, Tổng giám đốc Công ty CP Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Ngoài ý nghĩa chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi mong muốn sẽ duy trì hằng năm, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các nhà báo, nơi giao lưu của các doanh nhân cũng như cho những ai yêu bộ môn golf. Chúng tôi cũng mong hướng đến thành lập một quỹ thiện nguyện từ giải này”. Ngoài các giải thưởng giá trị và hấp dẫn, các golfer sẽ có dịp thử vận may với các giải Hole In One danh giá với giải thưởng cao: 2 xe Camry 2.0G 2020; 1 gói thiết kế thi công nội thất trị giá 200 triệu đồng; 1 gói nội thất trị giá 200 triệu đồng.