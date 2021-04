Kết thúc vòng 1 bóng chuyền vô địch quốc gia: 4 đội dự Cúp Hùng Vương

Ở Gia Lâm, mặc dù chỉ là đội mới thăng hạng, các học trò đội Thái Bình của HLV Trần Văn Giáp đã gây bất ngờ ngay trận đầu tiên trong ngày với chiến thắng 3-0 (25/23, 25/20 và 25/17) trước đội đang dẫn đầu bảng B nữ là Bình Điền Long An. Với trận thắng này, đội Thái Bình có được 2 trận thắng với 6 điểm, tạo được sự an tâm trong chiến lược đường dài của mình trước khi trở lại thi đấu vòng 2 vào cuối năm nay có tính gộp các kết quả của vòng 1. Tuy vậy, do để thua nên Bình Điền Long An phải xếp hạng nhì bảng B nữ và sẽ gắp đội nhất bảng A nữ là BTL Thông tin – FLC (toàn thắng 4 trận trong vòng 1) trong trận bán kết Cúp Hùng Vương sắp tranh tại Phú Thọ từ 18.4.

Sau đó, trên sân nhà, đội nữ á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang giành nhất bảng B khi thắng 3 -1 trước đối thủ trực tiếp là đội Kinh Bắc Bắc Ninh (hạng 3 quốc gia) để giành vị trí nhất bảng và sẽ gặp đội nhì bảng A là đội Ninh Bình ở bán kết Cúp Hùng Vương.

Đội BTL Thông tin – FLC toàn thắng cả 4 trận Nhựt Quang

Về nam bảng B, đội Sanest Khánh Hòa thắng Bến Tre giành nhất bảng với 4 trận toàn thắng trong lúc đội Thể Công thắng Vật liệu Xây dựng Bình Dương 3-0, đứng nhì bảng với 3 trận thắng. Thứ hạng các đội bảng này theo thứ tự tiếp theo là Biên Phòng, Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Bến Tre.

Ở Đại Yên, đội nam Tràng An Ninh Bình thắng Long An 3-0 được xếp nhất bảng B với 3 trận thắng, đội Hà Tĩnh đánh bại đội Hà Nội 3-1 xếp hạng nhì. Xếp hạng các đội còn lại theo thứ tự là TP.HCM, Hà Nội và Long An.

Nguyễn Thanh Tùng (số 13) là mũi tấn công không thể thiếu của đội Tràng An Ninh Bình Nhựt Quang

Như vậy các cặp đấu bán kết nam Cúp Hùng Vương 2021 sẽ diễn ra giữa Tràng An Ninh Bình (nhất A) gặp Thể Công (nhì B) và Sanest Khánh Hòa (nhất B) gặp Hà Tĩnh (nhì A).