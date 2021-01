Khai mạc giải golf vì người nghèo ở Quảng Bình

Tham dự lễ khai mạc giải golf The Sang invitational 2021 – tết vì người nghèo vào sáng 16.1 có 130 golfers tham dự; trong đó có hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Jenifer Phạm, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Phạm Minh Luân.

Các golfers được chia thành 5 bảng (1 bảng nữ) dựa theo Handicap, tranh các giải thưởng cho từng bảng và các giải thưởng đặc biệt Hole in One là xe Land Rover, căn hộ dự án The Sang Residence, Risemount...

Giải golf The Sang invitational 2021 – tết vì người nghèo do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG tổ chức với sự đồng hành của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình.

Giải được tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ các địa phương của Quảng Bình bị thiệt hại trong đợt thiên tai năm 2020 vừa qua; gây quỹ ủng hộ phong trào ngày vì người nghèo của Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Sân golf FLC Golf links Quảng Bình CTV

Đồng thời hỗ trợ, kích cầu du lịch góp phần phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Quảng Bình sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc đăng ký tham dự của các golfers sẽ được chuyển cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình để thực hiện các hoạt động từ thiện nói trên.