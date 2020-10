King of Kings - chuỗi sự kiện Kick Boxing đỉnh cao ra mắt fan Việt Nam

Huyền thoại Kick Boxing người Bosnia, Dzevad Poturak sẽ thượng đài trong cặp đấu muộn nhất gặp Aleksandr Dimovski vào lúc 2 giờ ngày 1.11.2020, cũng là màn so tài tâm điểm của sự kiện lần này. Chuỗi sự kiện KOK bắt đầu được triển khai từ tháng 7.2019, bên cạnh trận đấu chính còn có 4 trận tỉ thí khác Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự kiện King of Kings Sarajevo sẽ diễn ra trong tình trạng không khán giả tại khách sạn Hotel Hills.

Poturak đã giành ngôi vương tại KOK châu Âu năm ngoái, bằng chiến thắng trước chính đối thủ kỳ cựu Dimkovski. Được chơi trên sân nhà, võ sĩ 43 tuổi tràn đầy tự tin hướng tới thêm một chiến thắng nữa.

Fan võ thuật ngóng chờ màn ra đòn như vũ bão của Dzevad Poturak Reuters

Á quân GP 2019, Sanid Imanovic sẽ so tài cùng đối thủ người Montenegro. Võ sĩ trẻ Vedad Cutuk, người vừa ra mắt đấu trường chuyên nghiệp vào năm ngoái đụng độ Sladan Ostojic. Trong lần thượng đài gần nhất, Cutuk đã hạ gục đối thủ được đánh giá cao Ali Bajic bằng cú ra đòn quét sở trường.

Ngoài chuỗi sự kiện Kick Boxing, với mong muốn mang đến cho người hâm mộ thể thao nói chung và khách hàng Truyền hình FPT nói riêng một thế giới thể thao đa dạng, hệ thống giải mà Truyền hình FPT đã và đang sở hữu bản quyền còn bao gồm: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý Serie A, giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á - ABL, FA Cup…Và đặc biệt, Truyền hình FPT đã trở thành đơn vị sở hữu bản quyền hành trình vòng loại cuối cùng của World Cup 2020 khu vực châu Á, cùng toàn bộ giải đấu khác thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC trong 4 năm liên tiếp từ năm 2021 - 2024.