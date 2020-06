Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020: Chân dài bóng chuyền đọ tài ở Hà Tĩnh, Bắc Ninh

Dựa vào lịch thi đấu mới, hôm nay, hầu hết các đội đã có mặt tại Bắc Ninh, Hà Tĩnh nhằm chuẩn bị cho mùa giải bóng chuyền đầy sôi động, hứa hẹn hấp dẫn dù mới vòng 1.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) tái xuất sau thời gian xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản Phương Nghi

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau: Bảng A giải nam gồm TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội; bảng A nữ gồm Thông tin Liên Việt PostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Dương. Bảng B nam gồm Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh; bảng B nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Đức Giang Hà Nội.

Từ Thanh Thuận (phải) cùng Sanest Khánh Hòa hứa hẹn tiếp tục chơi tốt Dương Thu

Giới chuyên môn nhận định cuộc chiến ở bảng A giải nam quyết liệt với ưu thế về đương kim vô địch TP.HCM cùng tham vọng của Tràng An Ninh Bình, Thể Công. Bảng B giải nữ cũng gay cấn với việc tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy trở lại làm đầu tàu giúp VTV Bình Điền Long An cạnh tranh với đội mạnh Ngân hàng Công thương, Đức Giang Hà Nội.

Lịch thi đấu như sau:

Bảng A:

Ngày Giờ Đối tượng Đội Tỷ số Đội 13.6 14:00 Nữ Thông Tin Liên Việt PostBank vs Đắk Lắk 16:00 Nam Thể Công vs Hà Nội 18:00 Nam TP.HCM vs XSKT Vĩnh Long 20:00 LỄ KHAI MẠC 14.6 14:00 Nữ Truyền hình Vĩnh Long vs Thông Tin Liên Việt PostBank 16:00 Nam Tràng An Ninh Bình vs Thể Công 18:00 Nữ Đắk Lắk vs Hải Dương 20:00 Nam Hà Nội vs TP.HCM 15.6 14:00 Nữ Truyền hình Vĩnh Long vs Kinh Bắc - Bắc Ninh 16:00 Nam Tràng An Ninh Bình vs XSKT Vĩnh Long 18:00 Nữ Thông Tin Liên Việt PostBank vs Hải Dương 20:00 Nam Thể Công vs TP.HCM 16.6 14:00 Nữ Đắk Lắk vs Truyền hình Vĩnh Long 16:00 Nam Hà Nội vs Tràng An Ninh Bình 18:00 Nữ Kinh Bắc- Bắc Ninh vs Thông Tin Liên Việt PostBank 20:00 Nam XSKT Vĩnh Long vs Thể Công 17.6 14:00 Nữ Hải Dương vs Truyền hình Vĩnh Long 16:00 Nam TP.HCM vs Tràng An Ninh Bình 18:00 Nữ Kinh Bắc- Bắc Ninh vs Đắk Lắk 20:00 Nam XSKT Vĩnh Long vs Hà Nội

Bảng B: