Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2019

Vì nhiều lý do khác nhau, giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2019 phải kéo dài sang tận đầu năm 2020 nhưng không vì thế mất đi sự hấp dẫn. 4 đội nữ vào bán kết gồm VTV Bình Điền Long An, Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công thương, Kinh Bắc-Bắc Ninh. 4 đội nam đến vòng chung kết có Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, TP.HCM, Vật liệu xây dựng Bình Dương. Ngoài ra còn có thi đấu xếp hạng từ 5 đến 10, đội xếp hạng 10 sẽ phải xuống hạng.

TP.HCM rộng cửa vào chung kết Dương Thu

Lịch thi đấu cụ thể vòng chung kết như sau:

18 giờ ngày 2.1: Bán kết 1 giải nữ VTV Bình Điền Long An gặp Ngân hàng Công thương tại Long An; bán kết 1 giải nam Sanest Khánh Hòa gặp Tràng An Ninh Bình.

18 giờ ngày 3.1: Bán kết 2 giải nữ Thông tin LienVietPostBank gặp Kinh Bắc-Bắc Ninh; bán kết 2 giải nam TP.HCM gặp Vật liệu xây dựng Bình Dương.