Liên đoàn Cử tạ thế giới thay 4 chủ tịch trong vòng 9 tháng

Trước đó, ông Intarat, cựu Chủ tịch Hiệp hội Cử tạ nghiệp dư Thái Lan (Tawa), đã thay thế bà Ursula Papandrea làm Chủ tịch IWF (có trụ sở tại Budapest, Hungary) sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của ban điều hành tại cuộc họp khẩn đầu tuần trước.

Diễn biến này tiếp tục biến IWF trở thành tổ chức nhận nhiều sự chú ý của dư luận thể thao thế giới khi Irani - Chủ tịch Ủy ban Y tế của liên đoàn, là chủ tịch thứ tư trong vòng chưa đầy 9 tháng. Theo trang Inside The Games, ông Intarat đã tự nguyện rút lui do bị chỉ trích dữ dội từ nội bộ môn cử tạ và cảnh báo từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Bởi ngoài những cáo buộc bê bối tham nhũng, ông Intarat cũng gặp rắc rối khi Thái Lan bị cấm dự Olympic năm tới do bê bối doping. Trước đó, IOC cho biết họ hết sức lo lắng về vấn đề của IWF sau khi bà Papandrea của Mỹ bị cách chức khi đang hợp tác phát triển và cải tổ rất tích cực. Liên đoàn Cử tạ Mỹ và Anh đã đưa ra những chỉ trích kịch liệt sau khi bổ nhiệm ông Intarat, cáo buộc Hội đồng quản trị IWF ngăn chặn cải tổ. Theo Inside The Games, ông Antonio Urso, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ châu Âu (EWF), đã lập tức từ chức Hội đồng quản trị IWF để phản đối việc bổ nhiệm ông Irani. “Tôi không muốn chia sẻ công việc với hội đồng quản trị này vì đối với tôi, nó đang phá hoại tương lai của cử tạ thế giới”, Inside The Games dẫn lời ông Urso. Vì thế, tân chủ tịch lâm thời của IWF Irani cũng đang đối mặt với những yêu cầu... từ chức.