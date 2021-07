Nhiều sự cố mới ở Olympic: Thêm 8 ca nhiễm Covid-19, 1 ca dính doping đầu tiên

Trong 8 trường hợp nhiễm Covid-19 mới nhất tại Olympic Tokyo , tờ Marca cho biết có 5 VĐV là nữ võ sĩ Taekwondo, Fernanda Aguirre (người Chile), VĐV trượt ván Candy Jacobs (Hà Lan), VĐV bóng bàn Pavel Sirucek (CH Czech), VĐV bóng chuyền Taylor Crabb (Mỹ) và nữ VĐV bắn súng đĩa bay số 1 thế giới Amber Hill (Liên hiệp Anh).

Trong số này, chỉ có Amber Hill xét nghiệm dương tính Covid-19 trước khi lên đường sang Nhật Bản nên rút lui không tham dự Olympic . Còn lại, các VĐV xét nghiệm khi đến Tokyo và phải ở cách ly, nhiều khả năng cũng chia tay giải đấu.

Đây là cách đoàn thể thao Việt Nam phòng dịch Covid-19 tại Olympic Tokyo

Tuy nhiên, thêm trường hợp của Candy Jacobs được xét nghiệm dương tính trong làng VĐV đã gây thêm lo ngại, vì VĐV trượt ván người Hà Lan này đến giờ là trường hợp thứ 4 nhiễm Covid-19 tại đây sau 2 cầu thủ bóng đá tuyển Nam Phi, Thabiso Monyane và Kamohelo Mahlatsi cùng VĐV bóng chuyền bãi biển người CH Czech, Ondej Perui.

Tờ Marca dẫn nguồn tin từ trang Inside the Games cho biết, hầu hết các VĐV dính Covid-19 khi đến Tokyo hoặc ở trong làng VĐV đều đã tiêm vắc xin, như trường hợp VĐV Ondej Perui đã tiêm đủ 2 liều.

Bên trong làng VĐV ở Olympic Tokyo AFP

Ở diễn biến khác, Olympic Tokyo phát hiện ca dính doping đầu tiên là trường hợp VĐV cưỡi ngựa biểu diễn Jamie Kermond người Úc, sau khi mẫu thử kiểm tra ngày 26.6 của VĐV này vừa cho kết quả dương tính với cocaine. Jamie Kermond hiện bị loại ngay lập tức khỏi danh sách đoàn thể thao Úc, và sẽ bị điều tra.

Ngoài ra, tờ Marca cũng dẫn nguồn tin từ tờ The Asahi Shimbun cho biết, càng sát ngày diễn ra lễ khai mạc Olympic Tokyo, do việc hạn chế giao thông để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 gây cản trở khiến nhiều tài xế tức giận. Chưa kể, cũng có nhiều hạn chế tương tự ở sân bay khiến hành khách, VĐV ùn ứ, gây quá tải dẫn tới sự chậm trễ, khiến nhiều người than phiền công tác tổ chức của ban tổ chức nước chủ nhà.