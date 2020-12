Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng bóng chuyền

Trong 2 trận mỗi đội thi đấu vòng này, đội sẽ rớt xuống hạng A mùa 2021 là đội không thắng được trận nào và như vậy bất cứ đội nào chỉ cần có 1 trận thắng là chắc chắn trụ hạng. Đây chính là điều mà các đội đều bám vào, đặt nhiều hy vọng để dồn sức tập luyện trong những ngày tạm nghỉ thi đấu ít ỏi sau khi kết thúc vòng 2.

Khác với các năm trước, điều lệ giải bóng chuyền VĐQG năm nay quy định tất cả các đội nam dự vòng chung kết và xếp hạng tập trung thi đấu tại Khánh Hòa và các đội nữ thi đấu tại Đắk Lắk. Trong 8 đội nêu trên, có 2 đội nữ Vĩnh Long và Thanh Hóa cùng 2 đội nam là Bình Dương và Hà Nội đều gặp thiệt thòi đầu tiên là ngay sau khi kết thúc vòng 2 phải di chuyển khoảng 184km (tuyến đường từ Buôn Ma Thuột đến Nha Trang, hoặc ngược lại) để thi đấu trận đầu tiên vòng xếp hạng. Khác với thời tiết ở Buôn Ma Thuột, trong 3 ngày đầu chuyển tiếp từ 14 – 16.12, Nha Trang lại xuất hiện những cơn mưa lớn, có ảnh hưởng phần nào đến việc di chuyển nhưng các buổi tập luyện của các đội vẫn được chủ nhà Khánh Hòa bảo đảm theo quy định.

Nhìn vào bảng tổng hợp sau 2 vòng đầu, các đội yếu thế nhất trong cuộc đua trụ hạng này chính là các đội xếp cuối các bảng như nam Bình Dương và Long An, nữ Hải Dương và Thanh Hóa. Tuy vậy đáng lo nhất là đội nữ Hải Dương và Thanh Hóa vì trong 8 trận (của 2 vòng đầu) cả 2 đội đều không thắng được trận nào. Trong nhóm này, hai đội nam khá hơn: Bình Dương có thắng Long An 3-1 và được 5 điểm, Long An có thắng XSKT Vĩnh Long 3-1 và được 3 điểm.

HLV Dương Tấn Vinh đang tích cực tập luyện cho đội Bình Dương tại Nha Trang Nhựt Quang

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay 17.12, HLV trưởng đội Bình Dương Dương Tấn Vinh cho biết: "Khó khăn lớn nhất của đội Bình Dương là việc chuyền hai chính của đội là Nguyễn Huỳnh Anh Phi bị chấn thương cổ chân do bất ngờ va chạm với đồng đội trong trận đấu với đội Thể Công ở Đắk Lắk tối 13.12. Tuy vậy, lúc 20 giờ tối nay gặp đội Vĩnh Long với những VĐV có nhiều kinh nghiệm như phụ công đội trưởng Hoàng Thương, chủ công Thanh Bá, libero Văn Nhật, chuyền hai Văn Việt, đội Bình Dương sẽ nỗ lực để tìm được trận thắng". Tại Khánh Hòa, trận đấu giữa đội nam Hà Nội và đội Long An diễn ra lúc 18 giờ

Về phía các đội nữ, tối nay tại Đắk Lắk có 2 trận đấu chéo: Đắk Lắk gặp Thanh Hóa lúc lúc 18 giờ và Vĩnh Long gặp Hải Dương lúc 20 giờ. Hy vọng trụ hạng được nghiêng về đội chủ nhà Đắk Lắk với các mũi tấn công xuất sắc như Nguyễn Thị Trinh và đội trưởng Ê Ban cùng đội Vĩnh Long đang sở hữu chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền đang thi đấu thăng hoa.