Olympic 2020: Hoang vắng sau Usain Bolt!

Hơn chục năm qua, người ta phải luôn sốt ruột chờ xem quái kiệt Usain Bolt (Jamaica) – VĐV chạy tốc độ vĩ đại nhất lịch sử - trổ tài trên đường chạy 100m. Bây giờ là lần đầu tiên kể từ năm 2004, đấu trường Olympic không còn Bolt nữa. Và khác biệt không chỉ là sự vắng bóng của ông hoàng vĩ đại nhất trong một cuộc thi kinh điển.

Người ta đã phải tranh luận ầm ĩ về hai thất bại “nổi tiếng” trong những ngày qua tại Olympic Tokyo: tay vợt chủ nhà Naomi Osaka sớm bị loại ở nội dung đơn nữ quần vợt, và tượng đài Simone Biles (Mỹ) tự rút tên ở môn TDDC, “vì sức khỏe tinh thần”. Đấy là những ngôi sao mang tính biểu tượng. Và rút cuộc, họ bị đè bẹp bởi chính cái giá trị biểu tượng của mình. Họ chịu không nổi áp lực!

Usain Bolt được xem là VĐV điền kinh vĩ đại nhất hành tinh Reuters

Usain Bolt khác hẳn ở chỗ: anh dự Olympic cứ như không phải để chinh phục điều gì. Anh mặc kệ mọi sự chờ đợi, nên hoàn toàn miễn nhiễm với áp lực. Nói về Bolt mà chỉ bàn về thành tích, thì hơi thô thiển, cho dù đấy đều là những thành tích vĩ đại nhất trong môn điền kinh. Bolt đã thay đổi điền kinh, thay đổi cách chạy 100m ở Olympic. Anh biến những cuộc so tài thượng đỉnh thành những cuộc vui. Anh tận hưởng, hơn là thi thố. Anh làm cho đối thủ cảm thấy thích khi được so tài, dù biết chắc rằng phải so tài với Bolt thì không còn hy vọng gì nữa. Bolt làm cho khán giả trung lập yêu môn điền kinh.

Sau khi Bolt giải nghệ, giới điền kinh (gồm cả chính Bolt) đã xem Christian Coleman (Mỹ) là ứng cử viên vô địch rõ ràng nhất tại Tokyo 2020. Nhưng Coleman đang bị treo giò vì doping. Ngôi sao mới Noah Lyles gây thất vọng lớn ở giải tuyển chọn của Mỹ (Lyles vẫn là ứng cử viên vô địch cự ly chạy 200m tại Tokyo, nhưng không được thi 100m). Thế còn ngôi sao… cũ, Justin Gatlin? Một bi kịch!

Chưa có VĐV điền kinh nào tiệm cận được thành tích của Usain Bolt trong 5 kỳ Olympic gần đây Reuters

Gatlin (Mỹ) đã được xem là một trong 3 tượng đài lớn nhất trong lịch sử chạy 100m (người còn lại là Carl Lewis của Mỹ). Tiếc thay, anh lại sinh ra cùng thời với tượng đài vĩ đại nhất – Usain Bolt! Gatlin vô địch 100m Olympic trước cả Bolt (2004). Bây giờ, khi Bolt giải nghệ thì Gatlin được chờ đợi trở thành nhà vô địch 100m… già nhất trong lịch sử Olympics (sang năm, Gatlin tròn 40 tuổi). Tài nghệ vẫn còn đủ để tranh hùng, nhưng Gatlin lại chấn thương ở giải tuyển chọn đội hình dự Olympic của Mỹ!

Thế là cuộc đua 100m nam tại Tokyo 2020 thật sự rộng mở. Trayvon Bromell (Mỹ) có thể là đáng gờm nhất, bởi anh là người duy nhất chạy 100m dưới 9”80 trong năm nay. Andre De Grasse (Canada) hoặc Akani Simbine (Nam Phi) đều có hy vọng. Nhưng tóm lại, đường chạy 100m hiện không có ngôi sao nào. Không có những thành tích oanh liệt. Không có sự hứa hẹn phá sâu kỷ lục. Và, chỗ duy nhất xem ra lại là tốt đẹp: không có áp lực nào dành cho các VĐV chuẩn bị tranh tài ở cuộc thi 100m nam hấp dẫn.

Đừng tự chào thua áp lực, như Osaka hoặc Biles.