Olympic 2020: Nhiều kỷ lục điền kinh nhờ sân có đường chạy tạo sức bật ?

Những kỷ lục này cùng chiến thắng của VĐV Marcell Jacobs (Ý) đoạt HCV 100 m nam với thành tích 9,80 giây, lập kỷ lục châu Âu mới và kế vị ngôi vương của “tia chớp” Usain Bolt đã đem đến những bất ngờ tại sân chơi điển kinh Olympic 2020. Bên cạnh đó, hầu hết VĐV đoạt huy chương ở môn điền kinh tại Olympic 2020 tính đến nay đều cải thiện đáng kể thành tích thi đấu cá nhân so với trước đây.

Như ở nội dung chạy 100 m nữ, đợt thi chung kết có đến 6 VĐV chạy dưới 11 giây, trong khi người chiến thắng là Elaine Thompson-Herah (về nhất với thành tích 10,61 giây) không chỉ bảo vệ thành công chiếc HCV ở Rio 2016 mà còn phá luôn kỷ lục Olympic tồn tại suốt 33 năm do cố nữ VĐV huyền thoại Florence Griffith Joyner (Mỹ) thiết lập từ năm 1988 (10,62 giây). Elaine Thompson-Herah sau đó cũng chiến thắng luôn nội dung 200 m nữ (thành tích 21,53 giây) để trở thành nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử đoạt HCV hai nội dung chạy nước rút 100 m và 200 m ở 2 kỳ Olympic liên tiếp.

Lý do cho việc gia tăng các kỷ lục và thành tích thi đấu của các VĐV điền kinh tại Olympic 2020 được nhà báo thể thao kỳ cựu Tariq Panja (tờ The New York Times) phân tích, một phần nhờ đường chạy có độ nhún tạo sức bật của sân Olympic Tokyo được thiết kế đặc biệt như để “sẵn sàng tạo ra các kỷ lục”.