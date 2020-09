Phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị SEA Games 31

“Tổng cục TDTT cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, dự kiến từ 21.11 - 2.12.2021, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Kế hoạch cụ thể của từng việc, cần phải rà soát lại kỹ lưỡng để có sự điều chỉnh cho phù hợp”, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định.

Theo Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, hiện tại kế hoạch về kinh phí chưa được triển khai nên việc tiến hành sửa chữa các công trình, địa điểm thi đấu cũng như việc xây dựng dự toán bị ảnh hưởng. Về các địa điểm thi đấu tại Hà Nội và một số địa phương vệ tinh, do hệ thống văn bản đều bị chậm nên tiến độ bị chậm 3 tháng so với dự kiến. Một số công việc rất quan trọng của đại hội vẫn chưa thể triển khai do bị ảnh hưởng của Covid-19 , trong đó có vấn đề giao thông.