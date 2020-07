So tài giải hiềm khích, võ sư Nam Anh Kiệt thất thủ trước Lưu Cường

Trận so tài diễn ra sáng nay theo thể thức võ tự do, Nam Anh Kiệt hơn đối thủ 13 tuổi, kém 10 kg bị Lưu Cường đánh chảy máu ở vùng mắt sau đó bị dính đòn quét trụ ngã xuống sàn, bị chấn thương tay nên chấp nhận thua cuộc.

Võ sư Nam Anh Kiệt (phải) thất thủ trước võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường FBNV

Trong suốt cuộc đấu hơn 6 phút, Lưu Cường liên tục chiếm thế áp đảo nhờ với những cú đấm trực diện cực nhanh. Điều này buộc cựu Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam phải áp sát và ôm đối thủ để làm gián đoạn cuộc đấu nhằm nhờ sự trợ giúp của đoàn tùy tùng. Tuy nhiên, trước sự nhanh nhẹn và hung hăng của Lưu Cường, võ sư Nam Anh Kiệt đã không thể đứng vững ở hiệp 2. Theo đó, do phải hứng chịu nhiều cú ra đòn của đối thủ, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh gần như lảo đảo. Vì vậy, sau cú mất trụ của Nam Anh Kiệt sau đòn đá của đối thủ, trọng tài buộc phải dừng cuộc đấu để trao phần thắng cho Lưu Cường.

Sau trận đấu, Lưu Cường cho biết đây chỉ là trận giao hữu giải quyết hiềm khích bình thường. Tất cả mâu thuẫn coi như giải quyết xong, chúng tôi có thể kết giao anh em. Trong khi đó, trao đổi với truyền thông, võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng mình bị trật tay nên thua và hẹn một cuộc tái đấu với Lưu Cường.

Lưu Cường (trái) từng tỉ thí với Flores FBNV

Võ sư Nam Anh Kiệt từng giữ chức Tổng đàn chủ phái Vịnh xuân Nam Anh nhưng đến năm 2019 phải thôi chức vì liên quan đến việc giải quyết mâu thuẫn với Nam Nguyên Khánh. Nam Anh Kiệt cũng thường xuyên có mặt, lên tiếng trong các cuộc thách đấu của cựu đồng môn Flores tại Việt Nam. Trong khi đó Lưu Cường hiện là võ sĩ nghiệp dư môn tán thủ, cũng từng so tài với Flores nhưng bất phân thắng bại.

Nhiều võ sĩ cho rằng việc thách đấu, giải quyết hiềm khích bằng cách gặp nhau so tài như Nam Anh Kiệt - Lưu Cường dù trên danh nghĩa giao lưu mà không xin phép nhà quản lý, không tổ chức theo quy định dễ nảy sinh nhiều hệ lụy về an ninh, an toàn.