Tuyển thủ Việt Nam Hanako Kawasaki giành suất dự giải golf hàng đầu Mỹ

1 Birdie là 1 Under par trên một hố. Birdies được hiểu là khi các Golfer hoàn thành một lỗ golf ít hơn 1 gậy so với điểm par tiêu chuẩn. “Birdie” là một từ tiếng lóng của Mỹ bắt nguồn từ “Bird” có nghĩa là mọi thứ tuyệt vời. 1 Bogey là 1 Over par trên một hố. Ngược lại với Birdie, Bogey là thuật ngữ chỉ điểm số của người chơi vượt quá 1 gậy so với số gậy tiêu chuẩn để đưa bóng vào lỗ.