Vì sao cha con Lý Tiểu Long đều chết trẻ?

Đạo diễn và đoàn làm phim đều chứng kiến giây phút Lý Quốc Hào đổ gục xuống nhưng họ đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi một diễn viên đóng thế nhận ra rằng Lý Quốc Hào đã ngã gục thật sự chứ không phải là diễn xuất và ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện.

Giống như cha mình, cái chết của Lý Quốc Hào đã đưa tên tuổi của anh trở thành huyền thoại khi bộ phim “The Crow” được các nhà phê bình xem là tác phẩm hay nhất của anh. Trong phim, Lý Quốc Hào vào vai một người nhạc sĩ trở về từ cõi chết để trả thù cho người vợ chưa cưới bị giết hại. Thật kỳ lạ, Lý Quốc Hào đã lên kế hoạch kết hôn với vị hôn thê Eliza Hutton sau khi hoàn thành bộ phim thế nhưng đám cưới mãi mãi không bao giờ được diễn ra.

Lý Tiểu Long chết trẻ khi đang khoẻ mạnh, nguyên nhân còn chưa có lời giải. Nếu nói đó là ngẫu nhiên, thế thì con trai anh là Lý Quốc Hào đóng phim bị súng đạo cụ bắn chết cũng là ngẫu nhiên sao? Những sự việc bất hạnh này nối tiếp nhau xuất hiện thì khả năng ngẫu nhiên là rất thấp.

Có một lý do được rất nhiều người phương Đông tin rằng đó chính là báo ứng của cha con Lý Tiểu Long. Cha của Lý Tiểu Long, ông Lý Hải Tuyền vốn là một người chuyên đi bắt cóc tống tiền, cướp của trước khi bỏ trốn đến nước Mỹ do chiến tranh và sinh ra Lý Tiểu Long ở xứ sở cờ hoa. Từ xưa đến nay, thiện ác báo ứng không mảy may sai lệch, chỉ đến sớm hay đến muộn mà thôi. Cha Lý Tiểu Long là Lý Hải Tuyền giết người nên đã gây họa cho con cháu đời sau.