Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2020: Tràng An Ninh Bình và Thể Công thắng kịch tính

Cùng khởi tranh vòng 2 giải VĐQG hôm qua nhưng các trận đấu của bảng C nam hôm qua mới là những trận đấu đem lại nhiều cảm xúc dâng trào cho người xem. Trước vòng 2, bảng C nam có 5 đội xếp theo thứ tự có lợi thế số trận thắng từ vòng 1 là Tràng An Ninh Bình (4 trận), Biên Phòng (3 trận), Thể Công, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Hà Nội cùng có 1 trận thắng.

Đội Tràng An Ninh Bình (TANB) được dự đoán sẽ có trận thắng đầu tiên của vòng 2 trước đối thủ Bình Dương. Với sự ăn ý của bộ đôi chuyền hai Giang Văn Đức và chủ công Vũ Quang Khơi, đội bóng cố đô đã làm được điều đó khi thắng hiệp đầu 25/20. Thế nhưng, với truyền thống thi đấu máu lửa của đội hình gắn bó nhiều năm, các học trò của HLV Dương Tấn Vinh như chủ công đội trưởng Trần Đình Quý và các đồng đội Trần Anh Tú, Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Huỳnh Anh Phi… cùng thi đấu bùng nổ giúp đội dẫn điểm liên tục từ đầu hiệp 2 cho đến khi gỡ hòa 1-1 với hiệp thắng 25/22. Trước bất ngờ này, từ cuối hiệp 2, HLV Bùi Trung Thảo quyết định tung "ngòi nổ" số 1 của TANB là chủ công Nguyễn Thanh Tùng vào sân thay Lâm Văn Sanh. Dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương bụng, nhưng Tùng đã ghi được rất nhiều điểm quan trọng để TANB vượt lên tiếp với tỷ số 25/22 ở hiệp 3. Không còn gì để mất, đội Bình Dương lại vùng lên để thắng 25/22 ở hiệp 4 và quân bình 2-2. Ở hiệp đấu quyết định, với kinh nghiệm dày dặn, đội TANB đã thắng 15/10, và với 5 trận đã toàn thắng đội Tràng An Ninh Bình là đội đầu tiên sớm đặt chân vào vòng bán kết.

Nguyễn Vũ Hoàng (bìa phải) là VĐV toàn diện của đội Thể Công NHỰT QUANG

Cũng ở bảng C nam, trận đấu giữa hai đội mặc áo lính là Biên Phòng và Thể Công, So về lực lượng, Biên Phòng đang có lợi thế hơn nhờ có dàn VĐV trẻ, có lực đấu mạnh và chiều cao tốt như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến… Ngược lại, Thể Công lại là một tập thể gắn kết, luôn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thuận lợi để giành chiến thắng. Thể Công hôm qua có được chuyền hai Nguyễn Xuân Thanh ổn định, chủ công Nguyễn Văn Nam trở lại đúng lúc và phụ công Nguyễn Vũ Hoàng đạt hiệu quả cao cả trong bước 1, tấn công nhanh và chắn bóng. Nhờ vậy, cuối cùng Thể Công đã tìm được trận thắng kịch tính 3-2 (22/25, 25/23, 23/25, 29/27, 15/10) để nuôi thêm hy vọng có một vị trí xứng đáng hơn sau vòng 2.