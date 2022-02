The Wolf Among Us 2 sẽ phát hành vào năm 2023

Theo Engadget, The Wolf Among Us 2 cuối cùng đã có cửa sổ phát hành. Đội ngũ Telltale Games thông báo rằng phần tiếp theo của tựa game đã được phát triển lâu năm của họ sẽ ra mắt vào khoảng năm 2023.

Phần tiếp theo được ra mắt sau khoảng một thập kỷ sau khi phiên bản đầu tiên của Wolf Among Us được công bố vào năm 2013 và trải qua quá trình hợp-tan đầy rắc rối như việc nhóm làm việc Telltale tan rã vào năm 2018 và nhận được cơ hội hoạt động trở lại thứ hai từ LCG Entertainment vào năm 2019. Điều này cũng mang tính biểu tượng cho sự trở lại của nhóm phát triển, Telltale đang xây dựng phiên bản chuyển thể của The Expanse, trong khi các nhân viên cũ của Telltale tại Dramatic Labs đang phát triển tựa game Star Trek: Resurgence. Telltale tuy đã thành lập từ lâu, nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp game.





Giám đốc điều hành của Telltale Games cho biết trò chơi sẽ được phát hành theo từng tập, có thể ở định dạng hàng tuần tương tự như các chương trình truyền hình (mặc dù điều này vẫn chưa được hoàn thiện) và tất cả nội dung sẽ được hoàn thành trước khi tập đầu tiên ra mắt.

Trò chơi sẽ khả dụng trên các thiết bị như PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One và PC qua Epic Games Store.