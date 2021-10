Thí điểm mở cửa Phú Quốc phải mang tầm quốc gia

* Ông đánh giá thế nào về kế hoạch thí điểm đón khách đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vắc xin mà Chính phủ mới phê duyệt ngày 10.9?

- Tôi nghĩ chủ trương này rất đáng hoan nghênh và thực sự cần thiết trong bối cảnh này. Thậm chí, đến bây giờ mới có kế hoạch thí điểm mở cửa Phú Quốc là hơi muộn vì nơi đây có đặc thù là không gian tách biệt, có điều kiện để cách ly, khống chế dịch nhanh. Đã có vắc xin thì có thể kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho một hòn đảo biệt lập, hạ tầng đồng bộ, đầy đủ từ cảng biển đến hàng không, thiên nhiên đẹp, các tổ hợp du lịch đẳng cấp. Vấn đề là chúng ta có tích cực và biết khai thác lợi thế đó hay không mà thôi.

* Nhiều ý kiến vẫn lo ngại hệ thống y tế của chúng ta còn nhiều bất cập, diễn biến dịch thì khó lường nên mở cửa lúc này có thể là quá sớm...

- Như tôi vừa nói, chúng ta đã bị muộn và không thể muộn thêm. Phải tích cực mở cửa từ Phú Quốc để tạo hình mẫu và tọa độ kết nối các điểm du lịch khác, nhất là ở miền Bắc. Hiện nay, đã có chiến lược khoanh vùng hẹp, một nhà bị thì chỉ khoanh vùng mấy hộ liền kề. Khi thái độ và cách nhìn nhận về dịch bệnh đã cởi mở hơn, quan điểm sống thích ứng với Covid-19 cũng đã thoáng hơn thì áp lực trước việc mở cửa cũng sẽ giảm rất nhiều cho Phú Quốc. Hơn nữa, ở Phú Quốc, khí hậu, không gian thoáng đãng hơn những nơi khác, có dịch cũng sẽ dễ kiểm soát hơn nên đừng mang nỗi sợ dịch bệnh của các khu công nghiệp tập trung vào đây. Việc mở cửa Phú Quốc, sớm một ngày cũng là góp phần cứu nguy cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế du lịch.

Bây giờ, giữa nhu cầu bên ngoài và điều kiện bên trong; giữa nhu cầu du lịch của thế giới và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp VN, ít nhất là tại điểm đến Phú Quốc, đã rất gần nhau. Do vậy, thí điểm mở cửa Phú Quốc là cần thiết. Nhưng tôi cũng lưu ý, thí điểm mở cửa Phú Quốc cần được thực hiện với tư cách thí điểm mở cửa quốc gia. Mở ra để rút kinh nghiệm và nối lại thị trường du lịch VN, để mở thông cho cả VN chứ không phải là “mở riêng cho Phú Quốc”. Khi nhìn nhận và có chủ trương ở tầm quốc gia thì hiệu quả mở cửa sẽ lớn hơn, thuận lợi hơn.

* Để thực hiện thí điểm mở cửa Phú Quốc ở tầm quốc gia như ông vừa nói, cần phải làm những việc gì, thưa ông?

- Phải tích cực bảo vệ an toàn cho Phú Quốc. Ngay sau khi Thủ tướng ra quyết định cho thí điểm là phải có chương trình triển khai luôn. Chứ Thủ tướng nói cả chục ngày rồi mà đến giờ Phú Quốc mới chỉ tiêm một mũi cho 35% dân cư thì quả thật không biết đến bao giờ Phú Quốc mới bắt đầu “thí điểm” thực sự. Tôi nghĩ từ nay tới giữa tháng 11, phải đảm bảo không tái diễn tình thế vừa rồi - thiếu vắc xin tiêm, phải hoãn lại kế hoạch vì phát sinh ổ dịch trên đảo... Đã có kế hoạch mà làm như trò đùa là không được.

Chính quyền phải đặt vấn đề quyết liệt rằng đây là thử nghiệm quốc gia, ưu tiên quốc gia chứ không phải “xin - cho” Phú Quốc. Khi có những lô vắc xin ngoại giao mang về thì tại sao không ưu tiên ngay cho Phú Quốc? Cách tiếp cận từ trên cao phải mạnh mẽ và nhất quán hơn. Phải coi đây là một nhiệm vụ quốc gia chứ nếu coi là chương trình phục hồi riêng cho Phú Quốc thì khó lắm. Nếu không giải thích rõ ràng, chỉ nghĩ đó là thử nghiệm cho Phú Quốc, vì Phú Quốc thì mọi thứ vẫn cứ từ từ thôi. Khi không hiểu rõ, sai lệch ngay bản chất vấn đề thì cách giải quyết cũng sẽ sai.

Dù du lịch Phú Quốc không tránh được ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, song đảo Ngọc vẫn chứng tỏ được vị thế và nội lực mạnh mẽ. Phú Quốc tiếp tục có những công trình, dự án đẳng cấp mới. Các dự án độc bản tiếp tục được “trình diễn”. Tôi muốn nói đến các tháp cao tầng hướng biển đầu tiên tại “Thị trấn Địa Trung Hải” ở bờ tây nam đảo có ý nghĩa biểu tượng, đem đến cảm hứng phát triển mới, sự vươn cao, bay xa cho đảo Ngọc. Muốn trở thành một “Singapore mới của châu Á”, cần có những công trình như vậy. Là một đô thị biển đảo, chỉ sau một thời gian ngắn, Phú Quốc đã kịp hội tụ được nhiều công trình du lịch “top” đầu thế giới. Những công trình này có thể làm sững sờ bất cứ ai đến thăm vì tính độc đáo và đẳng cấp phát triển. Với những công trình đó, người VN có thể tự hào về đất nước mình. TS Trần Đình Thiên





* Thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã có kế hoạch đón khách du lịch trong nước hoặc nội vùng. Ông có cho rằng đã mở cửa quốc tế thì Phú Quốc cũng nên mở luôn nội địa không?

- Đó là điều tất yếu. Khi đã tiêm đủ vắc xin thì Phú Quốc an toàn và hoàn toàn có thể mở cửa thực sự. Quy trình “thí điểm” của Phú Quốc cũng phải tiến tới việc mở hơn cho du khách nội địa và nối lại các điểm đến trong nước. Phải có tầm nhìn và sự tính toán ngay từ đầu chứ không phải “thí điểm đợt một” xong rồi mới làm những bước này. Cần căn cứ vào điều kiện đảm bảo an toàn của việc mở cửa Phú Quốc, đi lại căn cứ vào “thẻ xanh”, chưa có thẻ xanh thì phải qua xét nghiệm. Chúng ta tiêm vắc xin đầy đủ, tốn nhiều tiền ngân sách để miễn dịch cộng đồng thì phải để họ tự do di chuyển, chứ tiêm 2 mũi rồi mà vẫn khám xét đủ thứ, vẫn ngăn sông cấm chợ, vẫn nói là không an toàn là không nên. Phú Quốc là điểm hội tụ tầm cỡ thế giới nên chính quyền cần có cách làm bài bản.

Cần đảm bảo mở cửa tích cực trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở thử nghiệm 1 - 2 tháng thì mở cửa hoàn toàn. Đây là cách khởi động lại nền kinh tế đã bị suy yếu. Ví dụ, mở cửa Phú Quốc thì tính luôn đến khả năng và điều kiện nối với các điểm đến khác như Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang... Khai mở và khai thông chính là sứ mệnh quan trọng nhất của việc mở cửa Phú Quốc, và điều này cực kỳ có ý nghĩa.

Hộ chiếu vắc xin đã đem lại sức sống mới cho các điểm đến quốc tế sau một thời gian dài phong tỏa và giãn cách vì dịch bệnh, giúp phục hồi du lịch tại nhiều nước trên thế giới. Du lịch VN không những phục hồi mà còn có thể bùng nổ, nếu như việc thí điểm Phú Quốc thành công và được mở rộng, tạo thế mở cửa cho du lịch và nền kinh tế.

Việc triển khai thành công hộ chiếu vắc xin tại Phú Quốc sẽ là cơ hội lớn để điểm đến này bứt phá trên thị trường du lịch thế giới, bởi nơi đây hội tụ đầy đủ điều kiện để có thể tham gia cuộc đua nhanh nhất, rút ngắn khoảng cách của du lịch VN với thế giới. Tôi cho rằng, Phú Quốc hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành một Phuket hay Maldives mới của châu Á. Tôi tin Phú Quốc sẽ rút ra những bài học quý báu từ những điểm đến trên thế giới, để mở cửa sớm và thành công ngay.

Thí điểm đón khách du lịch tới Côn Đảo từ 15.10 Chiều 6.10, đã có thêm 3 địa phương đồng ý với kế hoạch bay của Cục Hàng không, gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng và Cà Mau, nâng tổng số lên 16 địa phương có ý kiến (13 địa phương đồng ý toàn bộ hoặc một phần, 3 địa phương không đồng ý). Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hoan nghênh kế hoạch mở lại đường bay nội địa đến sân bay Côn Đảo phục vụ đi lại của người dân, du khách. Với mục tiêu “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch tại khu Resort Six Sense Côn Đảo kể từ ngày 15.10. Vì vậy, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Cục Hàng không mở đường bay nội địa đến Côn Đảo theo kế hoạch từng bước mở cửa phục hồi kinh tế, trước mắt theo chương trình thí điểm đón và phục vụ khách du lịch tại Resort Six Sense Côn Đảo kể từ ngày 15.10. UBND tỉnh Lâm Đồng thì cho biết cơ bản thống nhất với kế hoạch mở lại đường bay từ Lâm Đồng đi/đến Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, Lâm Đồng đề nghị chưa mở đường bay đi/đến TP.HCM và Cần Thơ. Tỉnh Cà Mau thì có văn bản khẳng định hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Cục Hàng không. Mai Hà

* Chúng ta đang trong giai đoạn mở cửa và hồi phục kinh tế nên mỗi chính sách, mỗi giải pháp đưa ra đều phải tính toán làm sao phát huy tối đa hiệu quả. Đặt trong quan điểm đó, ngoài du lịch, hộ chiếu vắc xin có thể kích hoạt đến các ngành, các lĩnh vực nào của Phú Quốc, thưa ông?

- Đúng thế! Tôi cho rằng, phải quan tâm hơn nữa tới khái niệm đô thị biển đảo của Phú Quốc chứ đừng chỉ quan tâm tới du lịch không. Cấu trúc dịch vụ, tổ hợp dịch vụ đẳng cấp cao cần tăng lên. Bài học của Phú Quốc cũng giống Đà Nẵng. Khi những “ông lớn” đẳng cấp thành người dẫn dắt thì lúc đó, việc lựa chọn đầu tư vào Phú Quốc sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến người ta nhận ra rằng sức khỏe mới là điều quý giá nhất, và xu hướng du lịch hay kinh doanh bất động sản trên toàn cầu đang hướng tới là “xanh - sạch”, chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Những không gian càng rộng, càng sạch, càng xanh thì lợi ích dành cho sức khỏe càng nhiều. Gần đây, thế giới đã nói nhiều đến wellness - nôm na là xu hướng sống tích cực theo đuổi các hoạt động thể chất, tinh thần, tình cảm nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đó là tiền đề và cơ hội tăng tốc cho xu hướng du lịch, xu hướng đầu tư bất động sản hướng tới hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đảo Ngọc đang trở thành nơi dẫn dắt cuộc chơi mới này.