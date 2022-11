Thí điểm tuyển lao động Việt Nam sang Đức làm việc, lương 90 triệu đồng/tháng

Đó là nội dung chương trình “Hand in Hand for International Talents” do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), Cơ quan lao động Liên bang Đức và Phòng Công nghiệp và thương mại Đức vừa ký kết.

Theo ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, chương trình kể trên nhằm mục đích thí điểm đưa người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sang Đức làm việc trong các ngành nghề: công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn...

Các ứng viên khi được tuyển chọn còn được đài thọ chi phí học tiếng Đức tại Việt Nam tới trình độ B1, lệ phí xin visa, hỗ trợ chi phí công nhận văn bằng bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Đức.

Các ứng viên sẽ được bố trí việc làm theo ngành tuyển dụng với mức lương lên tới 3.500 euro/tháng (gần 90 triệu đồng/tháng), hưởng phúc lợi như người Đức tại cùng một vị trí làm việc và được làm việc lâu dài tại nước Đức.





“Đây là chương trình phi lợi nhuận, người lao động không phải nộp các khoản chi phí khi tham gia chương trình”, ông Hồng thông tin.

Tại lễ ký kết diễn ra ngày 10.11, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, thông qua việc thực hiện thí điểm chương trình “Hand in Hand for International Talents,” hai bên Việt Nam và Đức sẽ tiến hành đánh giá về phương án hợp tác, các thủ tục và xây dựng quy trình tuyển chọn, phái cử công bằng, minh bạch cho người lao động có tay nghề được nhập cảnh làm việc tại Đức, phù hợp với pháp luật hiện hành của hai quốc gia.

“Chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tạo cơ sở thuận lợi và bền vững cho việc mở rộng hợp đào tạo lao động có kỹ năng nghề với bằng cấp được hai bên công nhận và đưa lao động có tay nghề giữa Việt Nam - Đức trong tương lai,” ông Nguyễn Bá Hoan khẳng định.