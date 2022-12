Thiên An mời luật sư vì bị chà đạp, mạt sát sau scandal với Jack

Thiên An nói thời gian qua cô liên tục bị tấn công vì những thông tin cắt ghép nhằm vu khống, bịa đặt, nhất là sau khi công khai tình hình trợ cấp của tình cũ với con gái. Diễn viên Mưu kế thượng lưu khẳng định tin đồn cô có mối quan hệ tình cảm với nhiều người được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. "Rất nhiều cá nhân, tổ chức đã cố ý cắt ghép, vu oan. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và tâm lý của tôi", Thiên An nói.

Trước tình huống này, Thiên An quyết định nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết đã ủy quyền cho luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Luật sư Trần Minh Cường - đại diện pháp lý của Thiên An, cho biết: "Qua trao đổi chính thức với Thiên An, trên cương vị luật sư, tôi nhận định có một số trang cá nhân, fanpage, tạp chí điện tử đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời có định hướng dư luận làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thiên An. Những cá nhân, tổ chức này dùng một số ngôn từ không đúng sự thật nhằm hạ nhục uy tín, danh dự của Thiên An".





"Theo Thiên An chia sẻ thì việc làm này đã ảnh hưởng lớn đến công việc, cuộc sống của cô. Những hành động trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chúng tôi đang xem xét, bóc tách từng hành vi của các cá nhân, đối tượng, fanpage và tạp chí điện tử để yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, bồi thường thiệt hại, đồng thời tránh việc làm ảnh hưởng thêm nữa đến cuộc sống Thiên An", luật sư Trần Minh Cường nói thêm.

Thiên An sinh năm 1998, là nữ chính trong một số sản phẩm âm nhạc như Bạc phận, Sóng gió... Sau ồn ào tình cảm với Jack, cô trở lại với công việc người mẫu, tham gia diễn xuất trong phim Mưu kế thượng lưu. Trong một lần chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại, người đẹp nói cô đang trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, cô mong muốn lấn sân sang kinh doanh để có thêm thu nhập. Tuy kinh tế chưa vững vàng song Thiên An vẫn có thể lo được cho con gái.

Trước đó, ngày 3.12, cộng đồng mạng lan truyền đoạn tin nhắn giữa Thiên An và nhân vật tên T, với nhiều tin đồn cả hai có mối quan hệ tình cảm khi Thiên An hẹn hò Jack. Ngoài ra, một số fanpage, tài khoản mạng còn đăng tải thông tin nữ diễn viên được ông T. tặng nhà, gia đình Jack trả nợ cho người thân Thiên An số tiền 2 tỉ đồng. Những tin đồn trên khiến Thiên An bị chỉ trích trên mạng xã hội dù cô đã lên tiếng phủ nhận.