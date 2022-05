Thời điểm khởi đầu cho thế hệ công dân toàn cầu

Ngay trong mùa hè này, hãy cho trẻ tham gia khóa học hè đặc biệt để trau dồi những kiến thức và kỹ năng cần thiết dành cho thế hệ công dân toàn cầu.

Phát triển vượt trội khả năng Anh ngữ

Theo thông tin từ Harvard Business Review, tiếng Anh là ngôn ngữ đang được sử dụng bởi khoảng 1,75 tỉ người trên thế giới. Đây cũng là ngôn ngữ thông dụng tại hầu hết các sự kiện, hội nghị quốc tế, tài liệu giảng dạy… hay được xem là ngôn ngữ chính tại các tập đoàn, trường đại học hàng đầu trên thế giới. Do đó, thông thạo Anh ngữ là ưu thế tiên quyết để trẻ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội quý giá nào.

Thấu hiểu xu hướng ấy, từ kinh nghiệm hơn 20 năm đào tạo Anh ngữ, Tổ chức giáo dục ILA luôn không ngừng sáng tạo để thiết kế nên những khóa học độc đáo, với mục tiêu đào tạo nên một thế hệ trẻ năng động và xuất sắc tiếng Anh để luôn sở hữu ưu thế dẫn đầu, trong đó có khóa học hè "The Summer of Gamer Changers" được thiết kế đột phá với 60-88 giờ vui học tiếng Anh sẽ giúp trẻ phát triển khả năng Anh ngữ rõ rệt chỉ sau một mùa hè.

Mở khóa tư duy khoa học và kiến thức

Tương lai nghề nghiệp biến động mạnh mẽ theo xu hướng gắn liền với khoa học và công nghệ. Con người trong "thế giới phẳng" cũng cần phải mở rộng tư duy, không ngừng thu nạp kiến thức để thích ứng với những biến đổi không ngừng của thời đại.

Bắt nhịp dòng chảy công nghệ toàn cầu, khóa học hè “The Summer of Game Changers” được ILA thiết kế các lớp học Khoa học tự nhiên, Thám hiểm đại dương, Du hành không gian với nội dung cuốn hút và phù hợp với từng độ tuổi. Trẻ được chủ động trải nghiệm, khám phá những kiến thức mới mẻ: tầm quan trọng của các hệ sinh thái trên thế giới; Sự đa dạng của hệ sinh vật biển; Khám phá Sao Hỏa và những điều kỳ thú xung quanh nó… Tình yêu khoa học, công nghệ trong trẻ sẽ hình thành tự nhiên qua cách tiếp cận hấp dẫn và mới mẻ. Từ đó, trẻ tự mình nắm chắc chìa khóa tư duy khoa học, sẵn sàng tiếp cận chân trời kiến thức mới và mở lối thành công.

Vun bồi các kỹ năng và phẩm chất nhà lãnh đạo tương lai

Theo báo cáo Xu hướng Nguồn nhân lực Toàn cầu của Deloitte, 86% trong số 3.300 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các trưởng bộ phận nhân sự cho rằng "leadership" là một tố chất "quan trọng" hoặc "rất quan trọng" để đánh giá chất lượng nhân sự của một tổ chức. Vai trò lãnh đạo càng được đề cao trong kỷ nguyên 4.0 khi mà trí tuệ nhân tạo và robot đang dần định hình cơ cấu nghề nghiệp trong tương lai.





Khóa học hè "The Summer Of Game Changers" tại ILA sẵn sàng tạo ra một thế hệ trẻ mang đầy đủ kỹ năng và phẩm chất của nhà lãnh đạo tương lai. Thông qua các lớp Toán Thông minh, Nhà hùng biện tương lai, Đầu bếp tài ba, khóa học chú trọng vun bồi 6 kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21: Tư duy phản biện, Giao tiếp, Hợp tác, Khả năng sáng tạo, Kiến thức công nghệ và Khả năng tự hoàn thiện bản thân. Theo từng giai đoạn, những kỹ năng và phẩm chất ấy sẽ càng bền bỉ, tỏa sáng và tạo nên một nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai.

Cải thiện sức khỏe thể chất và lòng trắc ẩn

Khóa học hè tại ILA không chỉ chăm chút phần “ngọn” mà còn nuôi dưỡng phần “gốc” của mỗi đứa trẻ. Gốc rễ bền bỉ của một tư duy sắc sảo, kỹ năng linh hoạt, phẩm chất tự tin chính là một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn đẹp đẽ giàu lòng trắc ẩn. “The Summer of Game Changers” vun đắp cho gốc rễ của mỗi đứa trẻ bằng những giờ tập Đối kháng thể lực và Dự án yêu thương. Bởi vậy, sự phát triển của các em sau khóa học hè tại ILA chính là sự phát triển vững vàng, bền bỉ, sự phát triển ý nghĩa nhất đến từ tâm hồn và ý chí. Đó chính là giá trị thực sự mà “The Summer of Game Changers” muốn đem đến trong hành trình học tập lâu dài của mỗi học viên.

Hành trình học hỏi của mỗi đứa trẻ sẽ kéo dài suốt cả đời người. Bởi thế, khóa học hè "The Summer of Gamer Changers" tại ILA không chỉ cải thiện kết quả học tập của trẻ trong một mùa hè, mà còn giúp trẻ không ngừng tiến tới, gặt hái thành công. Bắt đầu với “The Summer of Game Changers” ngay trong mùa hè này, và đây sẽ là một mùa hè đột phá cho hành trình xán lạn của những công dân toàn cầu tương lai.