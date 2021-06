1 đêm mưa, phát hiện 7 vụ vận chuyển đường nhập lậu với 41.000 kg

Ngày 16.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đang xác minh làm rõ nhiều vụ vận chuyển đường kính lậu sang khu vực biên giới với số lượng lớn, xảy ra vào đêm 11.6.

Cụ thể, vào thời điểm trên, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khóm Duy Tân (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), lực lượng phối hợp, gồm: Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện một số người đang bốc xếp số lượng lớn đường kính Thái Lan lên xe tải, từ các ngôi nhà hoang gần bờ sông Sê Pôn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, những người này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cũng trong đêm, lực lượng biên phòng phát hiện xe ô tô BS 74D - 00.222 do Hoàng Lâm (36 tuổi, trú tại P.1, TP. Đông Hà) điều khiển cùng nhiều tấn đường lậu. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng nói trên. Tiếp đó, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện thêm 2 xe tải chở đường kính Thái Lan mang BS 74C - 01.974 do Nguyễn Đức Hưng (30 tuổi, trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa) điều khiển và xe BS 74C - 07.681 do Huỳnh Văn Rinh (34 tuổi, trú tại khóm Xuân Phước, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) điều khiển, chở số lượng lớn đường kính Thái Lan. Các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng khoảng 700 bao tải, với trọng lượng khoảng 35.000 kg đường kính. Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã lập biên bản vụ việc, thu giữ toàn bộ số hàng trên.