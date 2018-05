10 năm tù cho kẻ đập 12 nhát búa vào đầu nạn nhân để cướp tài sản

Ngày 16.5, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Trọng (38 tuổi, ngụ ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TP.HCM) 10 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền trên 80 triệu đồng.



Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, Trọng rắp tâm đi cướp để có tiền trả nợ. Trưa 22.5.2017, Trọng thuê xe ôm từ H.Củ Chi về ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa (Long An), phát hiện quán cà phê do bà Nguyễn Thị Kim (45 tuổi) làm chủ đang vắng khách nên vào uống nước.

Tại đây, Trọng được bà Kim gợi ý vào phòng để massage thư giãn. Phát hiện trên tay bà Kim đeo nhiều nữ trang, Trọng khống chế bà Kim định cướp vòng vàng. Bị bà Kim chống trả, Trọng dùng búa đóng đinh có sẵn trong quán đập liên tiếp 12 nhát vào vùng đầu, mặt và sau gáy khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Trọng cướp 2 vòng vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ với giá trị tài sản trên 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Khi Trọng vừa ra đường, bà Kim tỉnh lại, tri hô. Người dân xung quanh vây bắt được Trọng, giao công an. Bà Kim được đưa đi cấp cứu và chữa trị kịp thời, bị thương tích 37%.