138 hồ chứa nước ở Bình Định bị khô hạn

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết hiện nay toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi nhưng 138 hồ bị cạn nước. Trong đó, huyện An Lão 3/4 hồ bị cạn, Hoài Nhơn 16/17 hồ cạn, Phù Mỹ 44/45 hồ cạn, Tuy Phước 4/4 hồ cạn, Tây Sơn 22/22 hồ cạn, Vĩnh Thạnh 3/3 hồ cạn, Vân Canh 5/5 hồ cạn…

Do nắng nóng kéo dài, các hồ chứa khô cạn nên Bình Định đang có 12.000 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, trong đó gần 500 ha mất trắng. Đồng thời, hơn 9.500 hộ dân ở tỉnh này cũng bị thiếu nước sinh hoạt.

Trong khi đó, UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết do hạn hán kéo dài, 7 tháng liền không có mưa, nên cả đảo đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Theo thống kê, hiện hầu hết các giếng cung cấp nước sinh hoạt trên đảo đã bị nhiễm mặn và thiếu nước, vì vậy 2/3 số dân ở 2 xã An Hải và An Vĩnh với 3.500 hộ phải dùng nước nhiễm mặn. Còn ở đảo Bé (xã An Bình), nhà máy lọc nước biển thành nước sinh hoạt bị xuống cấp, hư hỏng nên không hoạt động được, người dân phải mua nước từ đảo Lớn qua với giá 200.000 - 300.000 đồng/m3.