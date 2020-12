1,7 tấn huyết heo không nguồn gốc từ TP.HCM chuyển về An Giang tiêu thụ

Sáng ngày 23.12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang một xe khách đang vận chuyển gần 1,7 tấn huyết heo không hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển từ TP.HCM về tỉnh An Giang tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 22.12, tại khu vực P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp CSGT (thuộc Công an tỉnh An Giang) phát hiện và bắt giữ xe khách BS 51B-162.60 do tài xế Nguyễn Tuấn Linh (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên, H.Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển, đang vận chuyển 1,656 tấn huyết heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.