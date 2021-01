2 người Campuchia tổ chức nhập cảnh trái phép bị khởi tố sau 14 ngày cách ly

Ngày 16.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phua Lô (30 tuổi) và Bô Mên (26 tuổi, cùng ngụ H.Kong Pong Trak, KamPot, Campuchia) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, Phua Lô và Bô Mên bị khởi tố, bắt tạm giam Ảnh: Bách Hỷ

Trước đó, trong lúc tuần tra, lực lượng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Kiên Giang phát hiện, bắt giữ 1 vỏ lãi chạy ven bờ biển cách cột mốc 314 khoảng 500 m. Trên vỏ lãi có 4 nữ và 2 nam.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định danh tính 4 phụ nữ gồm: N.H.N. (25 tuổi, ngụ H.Tân Châu, An Giang); N.Q.A. (24 tuổi, ngụ H.Phù Lương, Thái Bình), T.A.K. (37 tuổi), L.C.N (26 tuổi, cùng ngụ Q.6, TP.HCM). Còn 2 người đàn ông nhận chở thuê là Phua Lô và Bô Mên.

Sau đó, 6 người này được đưa vào cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung TP.Hà Tiên.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, nhóm 4 phụ nữ khai sang tỉnh Sihanouk (Campuchia) làm thuê, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-199 không làm được nên thuê Phua Lô và Bô Mên giúp nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 350 USD/người.