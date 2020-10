28 người chết, nhiều tỉnh miền Trung đề xuất hỗ trợ khẩn cấp gạo, mì tôm

Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, thống kê đến ngày 13.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 28 người chết. Trong đó, 22 người chết do bị lũ cuốn trôi; 3 người chết do các vụ tàu, thuyền gặp sự cố, chìm đắm; 3 người chết do tai nạn điện giật khi dọn dẹp, khắp phục hậu quả mưa lũ.