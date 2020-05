3 phụ nữ đi làm rừng thì bị sét đánh tử vong

Tối 19.5, ông Đinh Văn Liên, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa (H.An Lão, Bình Định) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến 3 phụ nữ bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 19.5, trên địa bàn xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra gi ông sét , gió to khiến nhiều người đi làm rừng không kịp về nhà, nhiều người phải chọn nấp dưới gốc cây.

Ngay sau khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện 3 phụ nữ cùng nấp dưới bóng 1 cây lớn thuộc địa bàn thôn 4, xã An Nghĩa bị sét đánh tử vong nên đã báo với các cơ quan chức năng.

Theo xác định của Công an H.An Lão, 3 phụ nữ này là: Đinh Thị Thúy (ở xã An Toàn), Đinh Thị Điếc và Đinh Thị Đia (cùng ở xã An Nghĩa). 3 phụ nữ này đi làm rừng, nấp vào gốc cây nhưng không may bị sét đánh tử vong.