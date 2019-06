4 chiếc quan tài trong căn nhà nhỏ

ẢNH: DƯƠNG PHAN Ông Nguyễn Thành Nhân đau buồn bên cạnh 4 chiếc quan tài của người thân Những ngày này, căn nhà nhỏ nằm nép sát con đường ĐT 782 trở thành nơi tổ chức lễ tang cùng lúc cho cả 4 người trong gia đình. Chẳng ai nhắc ai, bà con láng giềng kéo đến mỗi người một tay trợ giúp.

Ngồi nép một góc bên cạnh 4 chiếc quan tài đặt giữa nhà, ông Nguyễn Thành Nhân, 55 tuổi, con trai thứ 5 của Trợ ngậm ngùi kể, vợ chồng và con anh Hải sống ở nhà riêng ở xã Thanh Phước, H.Gò Dầu. Nhưng gia đình Hải mất cả rồi nên đưa hết về nhà mẹ lo hậu sự một nơi cho tiện.

Lý giải về việc đám tang xin miễn phúng điếu, ông Nhân nói: “Trước lúc mất, mẹ tôi có di nguyện không nhận phúng điếu khi mẹ mất vì mẹ sợ con cái phải mang nợ người ta”.

Chuyến đi định mệnh

ẢNH: DƯƠNG PHAN Màu trắng khăn tang bao bao trùm khắp nơi ẢNH: DƯƠNG PHAN Những ngày tang tóc của người thân, láng giềng ẢNH: DƯƠNG PHAN Nhiều người dân đến viếng Sửa lại chiếc khăn tang trên đầu cho ngay ngắn, ông Nhân sụt sùi kể: “Sáng sớm 14.6, Hải lấy xe hơi mình và thuê ông Diệp lái ra rước mẹ (bà Trợ - PV) đi TP.HCM khám bệnh định kỳ. Sẵn xe còn trống chỗ nên cả gia đình Hải cùng Thúy và bé Hải My cùng theo để giúp bà lúc khám bệnh. Nhưng khi mới đi tới cổng chào Tây Ninh thì xảy ra chuyện”.

Lau vội giọt nước mắt, ông Nhân kể tiếp: “Lúc sáng đó, tôi có nghe người ta nói có vụ tai nạn giao thông ở Trảng Bàng nhưng không nghĩ là xe của gia đình mình. Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 15 nhưng mãi đến hơn 10 giờ gia đình tôi mới nghe bà con xung quanh báo người thân xảy ra chuyện”.

ẢNH: DƯƠNG PHAN Anh Nguyễn Thái Hòa thẫn thờ nhớ lại sự việc đau lòng Thẫn thờ nhìn di ảnh của 4 người thân trong gia đình, anh Nguyễn Thái Hòa, 41 tuổi, cháu bà Trợ lặng người kể: “Do lớn tuổi nên bà về ở với cô Tư. Nhưng không thể biết rằng chuyến đi định mệnh đó lại khiến cho cả gia đình gặp đại nạn”.

“Ban đầu, nghe tin có 3 người chết, gia đình chợt lóe lên hy vọng sẽ có 2 người sống sót. Nhưng rồi… lần lượt cả 5 người được chuyển ra khỏi xe. Trong đó, con bé còn có rất nhiều ước mơ còn dở dang… ”, anh Hòa bùi ngùi nói.

Chiều 15.6, dòng người đến viếng ngày càng đông hơn. Họ là bà con láng giềng, là những người từng quen biết thậm chí không quen nhưng vì hay tin gia đình gặp đại nạn nên tìm đến chia buồn.

Cả gia đình ông Nhân chia nhau tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách đến động viên, chia sẻ.

Hỏi ông Nhân điều gì khiến ông cảm thấy trăn trở nhất vào lúc này thì ông Nhân đáp: “Tôi có rất nhiều điều trăn trở nhưng trước mắt tôi chỉ mong sao cơ quan công an nhanh chóng làm rõ vụ việc”

Nén đau thương, ông Nhân gượng giọng nói thêm: “Chuyện đau lòng nhất cũng đã qua rồi, tôi mong muốn làm sao đừng bao giờ xảy ra những chuyện tương tự thế này cho những gia đình khác”

Cũng theo gia đình, 9 giờ sáng 17.6, bà Trợ sẽ được đưa đi hỏa táng tại tháp Long Thọ, H.Củ Chi (TP.HCM). Riêng gia đình anh Hải sẽ được đưa đi an táng ở nghĩa địa Gia Lộc, xã Hưng Long, H.Bình Chánh (TP.HCM)

Tài xế container ngủ gật

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, lời khai ban đầu của tài xế container Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tại cơ quan công an, nguyên nhân gây tai nạn là do Trung đã ngủ gật trong lúc lái xe nên lấn trái phần đường và tông vào xe ô tô con đi chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 5 người tử nạn gồm: ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) lái xe và 4 người còn lại cùng một gia đình gồm: anh Trần Ngọc Hải (46 tuổi) cùng vợ Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi), con gái Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu) và mẹ Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi, ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu).

Trước đó, chiều 14.6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường vụ TNGT khiến 5 người chết tại Tây Ninh để chỉ đạo xử lý và thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Hùng cho biết thêm: “Theo báo cáo nhanh của Công an H.Trảng Bàng, kết quả kiểm tra nhanh trong nước tiểu chưa có dấu hiệu có chất ma túy và nồng độ cồn. Tuy nhiên, hiện các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã lấy mẫu máu của tài xế này để đưa đi kiểm tra sau đó mới có kết luận chính thức vụ việc”. Ông Hùng đề nghị Công an H.Trảng Bàng tiếp tục điều tra xác minh. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu có điều tra sâu về chế độ làm việc của tài xế container trong suốt thời gian vừa qua và trước vụ tai nạn này. Từ đó, xác minh điều kiện và công tác tổ chức quản lý lao động của chủ xe và đơn vị giao thông vận tải. Cũng từ đó, xác minh làm rõ trách nhiệm của những đơn vị này.