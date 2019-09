4 học sinh bị bạo hành ở Cà Mau được bàn giao cho cha mẹ

Liên quan đến vụ 4 học sinh tiểu học ở Cà Mau bị bạo hành, ngày 5.9, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã chấp nhận đơn bảo lãnh và bàn giao các cháu cho cha mẹ.

Theo đó, cha mẹ của 4 em học sinh đã đến trung tâm nộp đơn xin bảo lãnh. Nội dung đơn thể hiện: gia đình đủ khả năng nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho các cháu. Đơn xin bảo lãnh cũng đã được chính quyền xã An Xuyên xác nhận. Sau đó, Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau đã bàn giao các em về gia đình để tạo điều kiện cho các em theo học kịp chương trình.

Vợ chồng chị L.N.T. (mẹ của 1 trong 4 học sinh) khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận lại con cho biết, khi hay tin, vợ chồng chị nhanh chóng từ Bình Dương về Cà Mau để nhận lại con. Tuy nhiên, chị T. từ chối trả lời về việc con cháu mình bị thâm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 3.9, một giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) phát hiện 4 học sinh là Ng.Đ.Kh; Ng.Th.C.; Ng.G.H. (cùng 7 tuổi, học sinh lớp 2B) và em Ng.V. L. (8 tuổi, học sinh lớp 1A của Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) đến trường với nhiều vết thương, bầm tím trên người, nên báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, cha mẹ của 4 bé đi làm công nhân ở Bình Dương và cả 4 bé được gửi cho ông nội trông giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ bạo hành, cơ quan chức năng vào cuộc, cả 4 bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé N.V.L, ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay thì bác sĩ ghi nhận bị gãy xương sống mũi.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, người bạo hành 4 trẻ trên là Ng.M.X. (11 tuổi) và N.N.M. (10 tuổi, là chị họ, sống chung nhà với các bé) và ông nội của 4 bé là ông N.V.H (63 tuổi, xã An Xuyên, TP.Cà Mau).