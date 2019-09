4 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 4.9, ATNĐ trên khu vực vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, hướng về phía vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Vùng áp thấp này sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế trong hôm nay (5.9). Phan Hậu