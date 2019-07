40 dân chơi dương tính với ma túy trong quán karaoke sang chảnh bậc nhất Hải Dương

Khoảng 22 giờ 30 ngày 11.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra hành chính quán Ruby One tại đường An Định, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Nguyên Xuân Nhất (21 tuổi, ngụ xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang tàng trữ 3 túi ketamine nặng 0,711 g, 7 viên ma túy tổng hợp và Nguyễn Văn Định (29 tuổi, ngụ ở khu Yên Sơn, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tàng trữ 6 viên ma túy tổng hợp cùng các viên màu trắng, nghi là ma túy đá. Ngoài ra, còn có nhiều người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Tiến hành kiểm tra nhanh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện có 40/73 người có mặt trong quán dương tính với ma túy. Số người này đang được Công an tỉnh Hải Dương sàng lọc để điều tra, làm rõ. Được biết, quán karaoke Ruby one mới mở khoảng 1 năm nay và là một trong những địa điểm ăn chơi sang chảnh nhất tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 17.6, Công an tỉnh Hải Dương cũng phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại 2 quán karaoke (Shapphire, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà và New Karaoke, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành). Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và xử phạt vi phạm hành chính 37 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.