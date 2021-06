5 ca dương tính tại Sơn La xét nghiệm khẳng định lại là âm tính

Đây là thông báo được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La cho biết sáng nay, 28.6.

Theo Sở Y tế Sơn La, ngày 25.6, qua xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ, đã có 5 mẫu cho 3 lần kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Sơn La đã quyết định chuyển toàn bộ 5 mẫu bệnh phẩm này về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc CDC Sơn La, cho hay ngày 27.6, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư gửi phiếu trả lời kết quả xét nghiệm khẳng định 5 trường hợp đều có kết quả âm tính với SAR-CoV-2.

Cụ thể, 5 trường hợp trên gồm: Ông L.V.L (BN 6548), 24 tuổi, thường trú tại bản Quyết Thắng A, xã Nong Lay, H.Thuận Châu, đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 tại Bệnh viện (BV) Nội tiết Bắc Giang, ra viện và được đón về Sơn La.

Ông Đ.X.H, 58 tuổi, địa chỉ thường trú tại TK2- TT.Thuận Châu, H.Thuận Châu, lái xe BV đa khoa H.Thuận Châu; có tham gia vận chuyển các ca F0 đã hoàn thành điều trị từ các tỉnh khác về Sơn La.

Ông H.V.B, 27 tuổi, địa chỉ thường trú ở tiểu khu 19.5, xã Chiềng Sơn, H.Mộc Châu, làm việc tại Công ty VinaSolar Khu công nghiệp Vân Trung, H.Việt Yên, Bắc Giang; là công nhân được Sơn La tổ chức đón về đợt 1 (ngày 12.6).

Ông G.A.L, 37 tuổi, địa chỉ ở bản Trung Thành, xã Kim Bon, H.Phù Yên, là công nhân Công ty sản xuất bàn ghế Hoàng Gia, TX.Tân Uyên, Bình Dương. Ngày 14.6, ông L. đi về từ Bình Dương, đến ngày 20.6, ông L. bị công an H.Phù Yên bắt do buôn bán ma túy

Ông G.A.S, 29 tuổi, trú tại bản Trung Thành, xã Kim Bon, H.Phù Yên, nghề nghiệp tự do. Ông S. có tiếp xúc gần với ông L., đi từ Bình Dương về và bị Công an H.Phù Yên bắt do mua buôn bán ma túy.

Sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính ngày 25.6, cả 5 trường hợp này đều được cách ly y tế tại BV đa khoa tỉnh Sơn La.

Liên quan đến các trường hợp nghi mắc Covid -19 tại Sơn La, các lực lượng chức năng đã xác định 1.555 trường hợp có liên quan, trong đó có 232 F1, 1.154 F2 và 119 F3.

Căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 27.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thuận Châu đã chỉ đạo dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TT.Thuận Châu .