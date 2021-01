5 người Trung Quốc bị bắt ở Kon Tum đã khai báo sai nơi nhập cảnh

Ngày 28.1, liên quan vụ 5 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Kon Tum hôm 20.1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, không có chuyện các đối tượng này nhập cảnh trái phép tại biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 20.1, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe TP.Kon Tum, lực lượng Công an P.Quang Trung đã phát hiện 5 người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn, nên đã báo Đội an ninh Công an TP.Kon Tum để kiểm tra, xử lý.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định 5 người này gồm: Vi Lập Thiện (25 tuổi), Vi Siêu Bỉ (23 tuổi), Lục Khuê Hạnh (24 tuổi), Châu Kiến Quốc (26 tuổi), và Liễu Vinh Tông (24 tuổi), cùng trú tại Q.Liễu Giang, TP.Phúc Kiến, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.

Khai báo với cơ quan công an, nhóm người này cho biết đã nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch tại Quảng Ninh từ ngày 16.1, rồi di chuyển bằng ô tô vào TP.HCM; sau đó đi xe khách về TP.Pleiku (Gia Lai). Nhóm người trên khai tiếp tục bắt xe taxi từ Gia Lai qua Kon Tum và bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang ngồi uống cà phê tại quán nước gần bến xe TP.Kon Tum.

Tuy nhiên, qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ 5 đối tượng người Trung Quốc kể trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Long An.

Số người này khai nhận việc khai báo sai sự thật kể trên là để thuận lợi khi được trao trả về nơi cư trú, và che giấu một số hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.