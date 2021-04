5 tỉnh, thành phố ghi nhận các ca nhập cảnh dương tính Covid-19

Chiều 9.4, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 15 ca nhập cảnh dương tính Covid-19 , là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.669 - 2.683 tại Việt Nam.

Sáng 10.4: Không ca mắc mới, hơn 58.000 người đã tiêm vắc xin Covid-19

Các BN này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp 1 ca, Kiên Giang 4 ca, TP.HCM 1 ca, Đà Nẵng 6 ca và Bắc Ninh 3 ca.

Trong số 2.683 BN Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.570 ca mắc do lây nhiễm trong nước. 37.282 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe , phòng dịch. Từ ngày 8.3 đến nay, 56.359 người đã được tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam.

Phát hiện thêm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Trị

* Ngày 9.4, Công an tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc phát hiện 3 công dân Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 5.4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Công an TT.Lao Bảo và Công an H.Hướng Hóa kiểm tra phương tiện, tạm giữ 3 người quốc tịch TQ, gồm: Zheng (29 tuổi), Ren Zikang (32 tuổi), Hồ Cận Bình (38 tuổi) vì hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, đã đưa về khu cách ly T51 của H.Hướng Hóa.