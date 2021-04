6 ô tô tông liên hoàn khi dừng đèn đỏ

Theo thông tin ban đầu, xe tải 37C-327.68, do tài xế Trần Đăng Ướt (28 tuổi, ở Nghệ An) điều khiển chạy hướng bắc nam, đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ và phía trước có 5 ô tô khác đang dừng chờ đèn, thì tông mạnh vào xe đầu kéo T12-984.67 do tài xế Nguyễn Văn Hà (ở Nam Định) điều khiển đang dừng phía trước, đẩy xe đầu kéo tông vào đuôi xe phía trước dẫn đến tai nạn liên hoàn với 3 ô tô khác.

Tai nạn làm đầu xe tải 37C-327.68 bẹp dúm, tài xế Trần Đăng Ướt kẹt trong ca bin. Người dân cùng lực lượng chức năng dùng các phương tiện giải cứu anh Ướt ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.