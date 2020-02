7 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Bình Dương đã được giám sát y tế

Bác sĩ Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TX.Bến Cát cho biết, đối với các trường hợp từ Trung Quốc trở về làm việc tại TX.Bến Cát nếu ở tỉnh Hồ Bắc thì sẽ do tuyến tỉnh phụ trách, còn trường hợp 2 người Trung Quốc làm việc ở KCN Rạch Bắp ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), không phải ở tỉnh Hồ Bắc thì TTYT huyện hướng dẫn tự cách ly tại nhà riêng hoặc nơi ở của công ty họ đang làm việc.

Bác sĩ Thái cho biết thêm, hiện TX.Bến Cát đang thực hiện hướng dẫn cách ly 700 người Trung Quốc tại nhà riêng hoặc nơi ở của công ty; trường hợp 2 người Trung Quốc em chồng bà T. nhập cảnh về Bình Dương từ ngày 31.1 thì đến nay đã hết thời gian cách ly.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã cử người xuống địa bàn P.Tân An (TP.Thủ Dầu Một) để xác minh, rà soát và thực hiện giám sát y tế đối với trường hợp của bà N.T.T.T. (43 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng với chồng và 2 con (quốc tịch Trung Quốc) sống cùng với bà T.

Cùng ngày 16.2, UBND xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) đã có báo cáo về trường hợp bà N.T.L.P (71 tuổi, mẹ bà T.). Trước đó, sau khi từ Trung Quốc về bà P. đã về địa phương này để trông coi rẫy cho con gái là bà T.

Sau khi báo chí thông tin, 15 giờ ngày 15.2, bà P. mới được giám sát y tế, hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, trong văn bản của UBND xã Thanh Tuyền còn đề nghị Công an H.Dầu Tiếng và Công an tỉnh Bình Dương xử lý một tờ báo thông tin sai sự thật gây hoang mang với lý do chỉ có 1 người về ở xã Thanh Tuyền chứ không phải 7 người và đã được giám sát y tế.