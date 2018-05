7 phụ nữ chặn xe chở cát ở Tây Ninh cùng nhận án tù treo

5 bị cáo khác nhận mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo, về cùng tội danh gồm: Ngô Thị Trúc Mai (50 tuổi), Trần Thị Thoại (61 tuổi), Hà Thị Mơ (61 tuổi), Đào Thị Tiến (58 tuổi) và Phạm Thị Bang (72 tuổi, tất cả cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, H.Tân Châu)

Theo cáo trạng, vào tháng 9.2017, một số người dân sống dọc theo tuyến đường DH 805 thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Phú đã ngăn chặn , không cho các xe tải vận chuyển cát từ bãi cát của Công ty TNHH Việt Úc - Chi nhánh 2 (gọi tắt là Công ty Việt Úc) lưu thông ra đường 785. Nguyên nhân, người dân bức xúc về việc xe lưu thông gây ô nhiễm khói, bụi và gây nguy hiểm cho người dân.

Chính quyền xã Tân Phú và UBND H.Tân Châu đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa Công ty Việt Úc và những người dân. Sau cuộc đối thoại ngày 19.11.2017, UBND H.Tân Châu ra thông báo về kết luận nội dung đối thoại, tuy nhiên vẫn còn một số người dân không đồng ý .

Từ ngày 27 - 29.11.2017, nhiều người dân ấp Tân Tiến, trong đó có 7 bị cáo trên, 3 lần kéo ra đường DH 805 chặn xe tải chở cát từ bãi cát Công ty Việt Úc ra ngoài. Công an xã Tân Phú đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Cương, bà Nhẫn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 11.12.2017, các bị cáo tiếp tục ra đường DH805 đứng, ngồi, nằm trước đầu xe ô tô chở cát để cản trở không cho lưu thông, dẫn đến việc ách tắt giao thông và gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng.

Ngày 12.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Cương và bà Nhẫn. Ngày 26.1.2018 Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu tiếp tục khởi tố 5 bị can còn lại với biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 9.2.2018, sau 1 tháng 27 ngày bị giam giữ , 2 bị can Cương và Nhẫn được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh.