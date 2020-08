730 công dân Quảng Ngãi được tổ chức rời khỏi vùng dịch Đà Nẵng

Theo đó, khoảng 730 người dân Quảng Ngãi sẽ được bàn giao, tiếp nhận tại Quảng trường 29.3 (đường 2.9) vào lúc 8 giờ ngày 22.8.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Công an TP.Đà Nẵng bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thực hiện, tiến hành chốt chặn, kiểm soát đảm bảo đúng số người theo danh sách của tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.