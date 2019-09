Alibaba thu hơn 770 tỉ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 3.333 nền đất đầy cỏ dại

Nhân viên Alibaba xách ba lô rời bỏ trụ sở

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 8 giờ 30 ngày 21.9, tại công trình nhà tiền chế rộng hơn 500 m2 xây dựng vi phạm ở “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 1 (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi mà Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) từng làm văn phòng giao dịch với khách hàng, có hơn 10 nhân viên Alibaba đang ngồi.

Các nhân viên này không mặc đồng phục, ngồi nói chuyện một lúc rồi mỗi người một ba lô khoát lên vai chia tay nhau, đường ai nấy đi.

Nhân viên Alibaba liên tục quay phim đoàn cưỡng chế “dự án” ở Châu Pha tháng 7.2019 - Video tư liệu

Trụ sở này ở "dự án" Alibaba Tân Thành Center City 1, nơi các nhân viên Alibaba làm việc đã tháo dỡ bảng hiệu có dòng chữ ghi Tập đoàn địa ốc Alibaba Ảnh: Nguyễn Long

Khung cảnh khá ảm đạm. Một nữ nhân viên sale cho biết, có mua một nền đất của Công ty Alibaba nên bây giờ phải rao bán, vì vậy vẫn phải theo những nhân viên sale khác làm việc.

Một nam nhân viên thì nói với chúng tôi, nếu là khách hàng thì có hợp đồng của Công ty Alibaba đưa ra cho họ xem và sẽ bán giúp.

Hình ảnh này trái ngược so với 3 ngày trước đó, khi nơi đây lúc nào cũng đông nhân viên Công ty Alibaba ngồi đợi khách hàng.

Trước đó, ngày 20.9, cũng tại nơi này còn có trên dưới 30 nhân của Công ty Alibaba mặc đồng phục trắng, nói cười khá thoải mái.

Một cán bộ Công an xã Châu Pha cho hay, sau ngày ông Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt (ngày 18.9) thì tại đây có nhiều nhân viên Công ty Alibaba xuất hiện, đợi khách hàng đến để xin ký vào đơn “không tố cáo Công ty Alibaba”.

Tại TX.Phú Mỹ có 8 “dự án” Alibaba tại các xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên và P.Hắc Dịch. Từ năm 2017, Công ty Alibaba bắt đầu phân lô, bán nền các “dự án” này.

Chỉ tính từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ay Alibaba đã triển khai 7/8 “dự án” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các “dự án” Alibaba phân phối nền trước đây, có các đường nhựa, đường đá, bó vỉa bê tông, nhưng sau đó chính quyền địa phương đã ra quyết định cưỡng chế, cuốc bỏ các công trình xây dựng đường vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Con đường nhựa bị cưỡng chế tại "dự án" Alibaba Tân Thành Center City 1 Ảnh: Nguyễn Long

Chỉ riêng tại “dự án” Alibaba Tân Thành Center City 1 có một căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, các “dự án” Alibaba khác trên địa bàn TX.Phú Mỹ chưa có trường hợp nào người dân mua nền mà xây nhà, làm công trình tạm.

Tại các “dự án” của Công ty Alibaba phân phối nền ở TX.Phú Mỹ, hiện cỏ mọc um tùm, một vài nơi thì được người dân thuê lại trồng mỳ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 21.9, hầu hết các “dự án” Alibaba trên địa bàn xã Sông Xoài đầy cỏ dại mọc.

Trong khi đó, các "dự án" Alibaba ở xã Châu Pha, Tóc Tiên, thì đất được một số người dân thuê trồng mỳ đã cao trên dưới 1 m. Tại các "dự án" Alibaba trên địa bàn xã Phú Mỹ không có nền đất nào, mà chỉ chủ yều là đất nông nghiệp, đất quy hoạch đường...

"Dự án" Alibaba trong khu vực gần hồ Đá Đen, xã Sông Xoài cỏ mọc um tùm Ảnh: Nguyễn Long

Chính quyền, công an phải thường xuyên theo dõi

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết, đã chỉ đạo các địa phương, nơi có “dự án” Alibaba phải thường xuyên theo dõi, giám sát không để xảy ra tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp.

Công an TX.Phú Mỹ cũng chỉ đạo công an các xã, phường bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự khi khách hàng kéo đến các “dự án” Alibaba đòi đất.