Án chung thân cho kẻ giết tình địch vì ghen tuông

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi) và Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi) cùng có tình cảm với chị Mã Thị Hiền (28 tuổi).

Khoảng 11 giờ ngày 5.5, chị Hiền tổ chức sinh nhật tại quán Lữ Gia, TT.Chơn Thành. Tham gia tiệc có Trung, Hoàng, Nguyễn Minh Bằng, Trần Văn Giàu và một số người bạn của chị Hiền (cùng ngụ H.Chơn Thành).

Sau chầu nhậu, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tất cả đi hát karaoke tại quán Họa Mi (TT.Chơn Thành). Trong lúc hát, do uống rượu và ghen tuông với Hoàng, Trung đã quậy phá thì được Giàu và Bằng can ngăn. Lúc này Trung dùng tay đánh Giàu hai cái vào vai. Được bảo vệ quán vào can ngăn, Trung bỏ về nhà. Sau khi hát xong, Hoàng, Bằng và Giàu lại tiếp tục đến quán khác nhậu tiếp.