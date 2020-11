An Giang: Bắt 3 tên “moi” tiền khách hành hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Tối 8.11, Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho hay, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hải (40 tuổi), Phùng Thanh Quan (20 tuổi, cùng ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách hành hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.