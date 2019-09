An Giang: Bắt gã đàn ông dâm ô với bé gái hàng xóm

Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ( An Giang ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt lệnh tạm giam Võ Phước Hậu (48 tuổi, ngụ TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.