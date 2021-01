An Giang: Bắt giam 2 bị can đánh nhiều người gây thương tích sau khi đá gà

Sáng 12.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Quốc Thắng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ký (cả 3 cùng 27 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Các bị can kể trên có hành vi đánh người gây thương tích sau vụ đá gà độ.