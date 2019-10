An Giang: Bắt giam 2 'yêu râu xanh' quan hệ với bé gái 14 tuổi

Chiều 18.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chau Phinh (20 tuổi) và Chau Mai Cuôi (20 tuổi, cùng ngụ ấp An Thạnh, xã An Hảo, H.Tịnh Biên) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.