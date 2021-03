An Giang: Bắt nhóm tàng trữ ma túy, thu nhiều giấy tờ, phụ tùng xe trộm cắp

Sáng ngày 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành, An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Trường Hận (40 tuổi, trú tại xã An Hòa, H.Châu Thành, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy