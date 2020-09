An Giang: Bắt và xử lý nhiều vụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Bắt khẩn cấp bị can sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Sáng 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long (42 tuổi, cư trú tổ 10, ấp Bình An 2, xã An Hòa, H.Châu Thành, An Giang) về tội sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Nguyễn Thành Long (Ảnh do Công an cung cấp)

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 2.7, tại khu vực nhà xe Tô Châu (thuộc xã Bình Hòa, H.Châu Thành), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Thành Long đang điều khiển xe máy vận chuyển 180 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Filia 525SE và Anvil 5SC không hóa đơn chứng từ nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an tiến hành truy thu thêm 80 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Amistar Top của Long đã gửi trước đó tại nhà xe này.

Ngoài ra, khi kiểm tra nơi ở của Long tại xã An Hòa, H.Châu Thành, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ sang chiết, pha chế và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả như: vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, nhãn hiệu của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật...

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Long khai nhận đã hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả gần 1 năm nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dụng cụ của Long dùng để sang chiết, pha chế thuốc bảo vệ thực vật giả Ảnh do Công an cung cấp

Phát hiện 2 cơ sở nghi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

Gần đây tại xã An Hòa, H.Châu Thành, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 2 cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả với số lượng lớn.

Cụ thể, chiều 9.9, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kiểm tra kho hàng tại tổ 10, ấp Bình An 1, xã An Hòa, H.Châu Thành do Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi) quản lý và phát hiện trong kho có gần 9.900 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại, trị giá khoảng 90 triệu đồng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cũng tại ấp Bình An 1, xã An Hòa, khi tiến hành kiểm tra kho hàng do bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (65 tuổi) làm chủ, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm các dung dịch, hóa chất mang nhãn hiệu nước ngoài nghi vấn là thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Bao gồm: 388 can, chai chứa dung dịch có chứa hoạt chất Paraquat Chichcoride, 2.000 gói thuốc diệt chuột, tất cả đầu mang nhãn mác nước ngoài. Ước tổng trị giá số thuốc bảo vệ thực vật này khoảng 184 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước và bà Hoàng đầu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Qua đó, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.