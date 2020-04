An Giang: 'Bỏ quên' xuồng gỗ chở 15.000 bao thuốc lá lậu trên kênh Vĩnh Tế

Sáng 2.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Cục Hải quan An Giang phát hiện và thu giữ 1 xuồng gỗ chứa đầy thuốc lá nhập lậu tại H.Tịnh Biên.