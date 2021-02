An Giang: Đánh nhau xong trên đường, kêu người đến đập bể kính và đèn ô tô

Chiều 9.2, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại P.Bình Khánh liên quan đến các đối tượng Trần Tấn Thành (55 tuổi), Lê Phước Quí (41 tuổi) và Nguyễn Minh Chiến (33 tuổi, cùng trú tại P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên). Do mâu thuẫn trên đường, nhóm người này đã đập vỡ kính xe, đèn xe ô tô của người khác.