An Giang: Khởi tố, bắt giam nam thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Sáng nay 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (20 tuổi, trú xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em